У группы BLACKPINK более 90 млн подписчиков на YouTube

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Южнокорейская женская группа BLACKPINK собрала более 90 млн подписчиков на YouTube, закрепив за собой позицию самой популярной музыкальной группы в глобальном сервисе обмена видео. Как сообщило продюсерское агентство YG Entertainment, 90-миллионный рубеж превышен в 5:36 утра 17 июля, через семь лет и один месяц после создания канала. В июле 2020 года группа вошла в пятёрку самых популярных исполнителей на YouTube. В сентябре 2021 года она поднялась на первое место, обогнав мировых поп-звезд, таких как Ариана Гранде, Эминем, Эд Ширан и Джастин Бибер. BLACKPINK потребовалось меньше года, чтобы добавить ещё 10 млн подписчиков после того, как в сентябре прошлого года была преодолена 80-миллионная отметка. Группа собрала в общей сложности 32 млрд 200 млн просмотров своих видео на официальном канале YouTube. Среди них 43 музыкальных видеоклипа, каждый из которых набрал более 100 млн просмотров.