Облегчение визовой политики – в интересах страны

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Облегчение визовой политики соответствует экономическим интересам страны. Об этом заявил министр юстиции РК Хан Дон Хун, выступая на форуме, который Торгово-промышленная палата РК провела 16 июля на острове Чечжудо. Он отметил необходимость создания органа, который будет определять миграционную политику с точки зрения интересов страны. Министр напомнил, что 44 из 87 американских «стартапов-единорогов», появившихся в 2016 году, были основаны иммигрантами. По его словам, страна должна создать фундамент для привлечения лучших зарубежных кадров. Для этого он пообещал рассмотреть возможность упрощения процедуры выдачи визы Е-7-4, предназначенной теперь для квалифицированных специалистов и позволяющей пригласить членов своей семьи в РК. А после нововведения её также смогут получить и те, кто внесёт вклад в развитие компании и увеличение продаж, независимо от уровня квалификации. Кроме того, в отличие от существующей рабочей визы Е-9, Е-7-4 позволяет находиться в стране без ограничений. Хан Дон Хун отметил, что облегчение визовой политики поможет решить проблему нелегалов.