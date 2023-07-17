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В РК продолжает расти число пострадавших от проливных дождей, начавшихся 9 июля. По данным Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, по состоянию на 6 часов утра 18 июля подтверждена гибель 41 человека, 9 человек числятся пропавшими без вести. 35 пострадавших в результате стихии доставлены в больницы. Наибольшее количество пострадавших подтверждено в провинции Кёнсан-Пукто – 27 погибших и пропавших без вести, 17 человек доставлены в больницы. Число погибших в результате затопления автомобильного туннеля в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто увеличилось до 17 человек. В туннеле обнаружены 17 транспортных средств, в том числе, автобус. В пунктах временного размещения находятся 4.348 человек. Затоплены полностью или частично 789 общественных, а также 352 частных здания и сооружения. С 9 июля в центральных и южных районах выпало более 500 миллиметров осадков. 18 июля прогнозируется выпадение не менее 200 мм осадков в южных регионах, а также от 10 до 100 мм в остальных частях страны.