Пхеньян заявил о нежелании вести диалог с США

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Чем больше РК и США укрепляют силы сдерживания, тем меньше вероятности возобновления диалога с Северной Кореей. Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном 17 июля агентством ЦТАК. «США заблуждаются, если считают, что могут остановить наше продвижение вперёд и добиться необратимого разоружения путём временной приостановки совместных военных учений, размещения средств стратегического назначения или ослабления санкционного режима, который всегда может быть снова усилен»,- говорится в заявлении. Что касается призывов США к переговорам «без предварительных условий», то они названы «уловкой, направленной на то, чтобы помешать прогрессу Северной Кореи». «Мы готовы решительно ответить на любые действия, которые могут нарушить наш суверенитет и нанести ущерб стабильности нашего народа»,- подчёркивается в заявлении. В нём содержится призыв к Вашингтону прекратить «бездумные действия», провоцирующие Пхеньян и предпринимаемые в ущерб безопасности самих США. Демонстрация силы, то есть, запуск межконтинентальной баллистической ракеты, «за которым несколько дней назад с опасениями наблюдали США, является лишь началом»,- подчёркивается в заявлении.