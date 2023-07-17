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Корея: Юг-Север

Пхеньян заявил о нежелании вести диалог с США

Write: 2023-07-18 12:07:52Update: 2023-07-18 18:07:56

Photo : YONHAP News

Чем больше РК и США укрепляют силы сдерживания, тем меньше вероятности возобновления диалога с Северной Кореей. Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном 17 июля агентством ЦТАК. «США заблуждаются, если считают, что могут остановить наше продвижение вперёд и добиться необратимого разоружения путём временной приостановки совместных военных учений, размещения средств стратегического назначения или ослабления санкционного режима, который всегда может быть снова усилен»,- говорится в заявлении. Что касается призывов США к переговорам «без предварительных условий», то они названы «уловкой, направленной на то, чтобы помешать прогрессу Северной Кореи». «Мы готовы решительно ответить на любые действия, которые могут нарушить наш суверенитет и нанести ущерб стабильности нашего народа»,- подчёркивается в заявлении. В нём содержится призыв к Вашингтону прекратить «бездумные действия», провоцирующие Пхеньян и предпринимаемые в ущерб безопасности самих США. Демонстрация силы, то есть, запуск межконтинентальной баллистической ракеты, «за которым несколько дней назад с опасениями наблюдали США, является лишь началом»,- подчёркивается в заявлении.
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