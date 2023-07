Photo : YONHAP News

15 июля группа BLACKPINK выступила в Париже на самом большом стадионе Франции Stade De France, став первым женским коллективом К-РОР, который выступил на стадионе в Европе. Как сообщило 18 июля продюсерское агентство YG Entertainment, на концерте побывали 55 тысяч зрителей. В программу вошли такие хиты группы как Pink Venom, How You Like That и Pretty Savage. В августе группа отправится в концертное турне по городам США.