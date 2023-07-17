Комитет по правам человека РК помогает детям иностранцев

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Национальный комитет по правам человека РК рекомендовал правительству страны подготовить проект оказания поддержки детям иностранцев в оплате расходов на детские дошкольные учреждения. Данное решение было принято в ходе рассмотрения обращения правозащитной организации, которая обратила внимание на отказ министерства образования в предоставлении помощи четырёхлетнему ребёнку с гражданством Кыргызстана и пятилетнему ребёнку с гражданством России. Правозащитники назвали это нарушением права на образование. Министерство образования РК оказывает помощь только южнокорейским детям в возрасте от трёх до пяти лет. Однако закон о социальном обеспечении детей исключает дискриминацию, связанную с национальностью и происхождением. В комитете пришли к выводу о том, что план министерства противоречит вышеуказанному закону и нарушает права детей иммигрантов.