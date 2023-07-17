Минимальная зарплата составит в 2024 году 9.860 вон в час

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит в 2024 году в РК 9.860 вон (7,8 доллара) в час. Это на 2,5% больше, чем в текущем году. Решение о минимальной зарплате принято 18 июля профильной комиссией, которой понадобилось 110 дней для того, чтобы определить минимальную зарплату на следующий год. Её первое заседание состоялось 31 марта. На итоговое голосование были вынесены два варианта повышения МРОТ - до 10 тыс. вон и до 9.860 вон в час. За второй вариант проголосовали 17 из 27 членов комиссии, в составе которой по девять представителей правительства, работодателей и работающих. В 2019 году МРОТ был повышен на 10,9%, в 2020 году - на 2,87%, в 2021 году - на 1,5%, в 2022 году - на 5,05%, в этом году - на 5%. В соответствии с законодательством, комиссия представляет решение о размере МРОТ министру труда и занятости, который должен до 5 августа объявить об этом официально. Если решение комиссии будет утверждено, с 1 января будущего года минимальный месячный заработок при условии полной занятости составит 2.060. 740 вон (1.627 долларов).