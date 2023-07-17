13 регионов РК объявлены особыми зонами бедствия

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19 июля президент Юн Сок Ёль объявил 13 регионов страны, наиболее пострадавших от проливных дождей, особыми зонами бедствия. Он распорядился принять неотложные меры для скорейшей ликвидации последствий стихии и приложить максимум усилий для недопущения новых жертв. Статус особых зон бедствия получили административный город Сэчжон, город Чхончжу и уезд Квесан-гун провинции Чхунчхон-Пукто, города Нонсан и Кончжу, уезды Чхонян-гун и Пуё-гун провинции Чхунчхон-Намдо, город Иксан провинции Чолла-Пукто, а также село Чуксан-мён в городе Кимчжэ, уезды Ечхон-гун и Понхва-гун, города Ёнчжу и Мунгён в провинции Кёнсан-Пукто. Статус особых зон бедствия предполагает оказание пострадавшим районам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот местным жителям, включая отсрочку по кредитам и налоговые льготы. Президент призвал министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства оказать помощь пострадавшим фермерским хозяйствам. Как сообщил представитель администрации президента Ли До Ун, глава государства ещё во время зарубежной поездки находился в постоянном контакте с премьер-министром страны Хан Док Су, дав указание подготовиться к ливням, мобилизовав для этого необходимые средства. Благодаря проведённой подготовке, решение об особых зонах бедствия было принято быстрее, чем обычно. Правительство проводит оценку ущерба в других регионах, и в ближайшее время могут быть объявлены дополнительные особые зоны бедствия.