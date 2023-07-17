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Экономика

РК стремится участвовать в строительных проектах в Туркменистане

Write: 2023-07-19 13:20:49Update: 2023-07-19 14:29:13

РК стремится участвовать в строительных проектах в Туркменистане

Photo : YONHAP News

19 июля в Сеуле министр промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чхан Ян встретился с вице-премьером Туркменистана по строительству, промышленности и электроэнергетике Баймыратом Аннамамедовым. Министр обратился к гостю с просьбой оказать поддержку южнокорейским компаниям, которые выражают желание принять участие в строительстве двух заводов по производству удобрений в Туркменистане. Их общая стоимость составляет 2,5 млрд долларов. В ноябре прошлого года южнокорейская компания Hyundai Engineering подписала с Туркменистаном меморандум о взаимопонимании в строительстве завода по производству аммиака и карбамида. Ранее две страны успешно реализовали проект строительства газохимического комплекса. Туркменистан занимает четвёртое место в мире по запасам газа. Ли Чхан Ян обратился к Туркменистану с просьбой поддержать южнокорейскую заявку на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане.
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