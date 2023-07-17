Число погибших от проливных дождей возросло до 44 человек

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В РК продолжаются проливные дожди, которые приводят к новым жертвам и наносят материальный ущерб. По данным Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, по состоянию на 11 часов утра 19 июля подтверждена гибель 44 человек, 6 человек числятся пропавшими без вести, 35 получивших травмы доставлены в больницы. Наибольшее количество пострадавших подтверждено в провинциях Кёнсан-Пукто и Чхунчхондо. Как сообщалось ранее в Кёнсан-Пукто 27 погибших и пропавших без вести, 17 человек находятся в больницах. В Чхунчхон-Пукто 17 погибших и 14 пострадавших. Есть погибшие в провинции Чхунчхон-Намдо и административном городе Сэчжоне. 7.843 человека находятся в пунктах временного размещения. Затоплены полностью или частично около тысячи общественных и частных объектов. Под водой оказались 32.894 гектара сельскохозяйственных угодий. В животноводческих хозяйствах погибли 797 тыс. голов птицы, свиней и крупного рогатого скота.