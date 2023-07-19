В РК разрабатывается новая стратегия оборонного экспорта

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Министерства иностранных дел и обороны РК создали совместную совещательную структуру с целью выработки стратегии поддержи экспорта оборонной продукции с учётом специфики конкретной страны-импортёра. Первое совещание по обсуждению новой стратегии состоялось 19 июля под председательством заместителя министра иностранных дел О Ён Чжу и заместителя министра обороны Син Бом Чхоля. Главы южнокорейских дипломатических представительств в Европе, которые приняли участие в совещании по видеосвязи, рассказали об условиях выхода южнокорейских производителей оборонной продукции на рынки европейских стран. В своих вступительных речах заместители министров О Ён Чжу и Син Бом Чхоль подчеркнули, что целью новой стратегии оборонного экспорта является вхождение РК в четвёрку ведущих мировых экспортёров оборонной продукции. В дальнейшем планируется обсудить поддержку экспорта вооружений в страны Ближнего Востока и Азии.