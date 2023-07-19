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Корея: Юг-Север

Северокорейские хакеры наращивают активность

Write: 2023-07-20 11:13:37Update: 2023-07-20 13:36:43

Северокорейские хакеры наращивают активность

Photo : Getty Images Bank

В прошлом году Северная Корея похитила виртуальные активы на сумму 700 млн долларов. Как сообщил представитель Национальной службы разведки РК, выступая 19 июля на пресс-конференции в Национальном центре кибербезопасности, средства были выведены с зарубежных бирж. Украденные активы пока не преобразованы в наличные средства. Представитель разведки отметил рост числа хакерских атак на объекты, связанные с оборонной и космической отраслями в РК и других странах. Он напомнил, что на VIII съезде Трудовой партии Кореи была поставлена цель наращивать ракетно-ядерный потенциал и запускать спутники. По некоторым данным, на долю хакеров приходится около 30% валюты, получаемой Пхеньяном. В июне была пресечена попытка северокорейских специалистов в сфере информационных технологий устроиться на работу в зарубежный филиал южнокорейской энергетической компании. 
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