Photo : YONHAP News

Книга под названием Beyond The Story, написанная группой BTS в честь её десятилетия, заняла первое место в списке бестселлеров, который регулярно составляет газета New York Times, в категории документальной литературы в твёрдом переплёте. Как сообщили в продюсерском агентстве Big Hit Music, рейтинг, который опубликован 19 июля, составлен на основе анализа продаж в течение недели после 9 июля, а также объёма предварительных заказов. Книга южнокорейских авторов впервые вошла в топ данного рейтинга. Уже в день выхода 9 июля Beyond The Story заняла первые строчки в чартах бестселлеров Amazon в США, Великобритании, Бразилии, Австралии и Японии.