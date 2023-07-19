Крупный бизнес РК оказывает помощь жертвам наводнений

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После серии наводнений в провинциях Чхунчхон-Намдо, Кёнсан-Пукто и Чолла-Пукто, вызванных проливными дождями, четыре крупнейших промышленных конгломерата РК - Samsung, Hyundai Motor, SK и LG –выделили средства на восстановительные работы. 20 июля восемь дочерних компаний Samsung выделили 3 млрд вон (2 млн 400 тыс. долларов) Корейской ассоциации помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Помимо этого, Samsung обещала направить в пострадавшие районы более тысячи наборов для оказания экстренной помощи и специальную бригаду для восстановления повреждённой бытовой техники. Hyundai Motor Group тоже пожертвовала 3 млрд вон и предоставила 50-процентную скидку на ремонт затопленных автомобилей в пострадавших районах. SK Group и LG Group пожертвовали по 2 млрд вон (1 млн 580 тыс. долларов) Корейской ассоциации помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Кроме того, SK Group предложила бесплатные услуги по ремонту мобильных телефонов. LG Group предоставляет бесплатный ремонт бытовой техники. Средства для пострадавших выделили также четыре финансовые группы - KB, Shinhan, Hana и Woori.