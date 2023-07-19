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Экономика

С 1 по 20 июля экспорт РК сократился на 15,2%

Write: 2023-07-21 10:42:46Update: 2023-07-21 16:27:11

С 1 по 20 июля экспорт РК сократился на 15,2%

Photo : YONHAP News

По предварительным данным таможенного управления РК, общая сумма южнокорейского экспорта за период с 1 по 20 июля составила 31 млрд 233 млн долларов, сократившись на 15,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение экспорта продолжается с октября прошлого года из-за агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиками для сдерживания инфляции. Ещё одной причиной данного явления является затянувшийся спад на рынке полупроводников, экспорт которых за первые 20 дней июля сократился на 28%. Зарубежные поставки нефтепродуктов сократились на 48,7%, металлургической продукции - на 15,2%. Одновременно поставки автомобилей увеличились на 27,9%. Экспорт в Китай, который является главным торговым партнёром РК, упал на 21,2% в годовом исчислении. Поставки в США сократились на 7,3%, в Европейский Союз - на 8,3%, во Вьетнам - на 22,6%. За первые 20 дней июля сумма импорта составила 32 млрд 594 млн долларов. Это на 28% меньше, чем год назад. В результате дефицит торгового баланса составил 1 млрд 360 млн долларов. Суммарный дефицит с начала текущего года составил 27 млрд 827 млн долларов. 
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