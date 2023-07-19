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В мире

Япония вернула РК в список приоритетных торговых партнёров

Write: 2023-07-21 10:46:35Update: 2023-07-21 11:04:35

Япония вернула РК в список приоритетных торговых партнёров

Япония завершила процедуру возвращения РК в «белый список» стран, в отношении которых применяется упрощённая процедура экспорта. Как  сообщила японская телерадиокомпания NHK, 21 июля вступили в силу поправки к постановлению о правилах внешней торговли, нацеленные на возвращение РК в «белый список». Это произошло спустя четыре года после того, как Токио исключил Сеул из списка в ответ на решение южнокорейского Верховного суда, обязавшего японские компании выплатить компенсации корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации.   РК вернула Японию в список приоритетных торговых партнёров 24 апреля. В марте японские власти сняли ограничения на поставку в РК товаров, связанных с полупроводниками. Таким образом, противостояние двух стран по экспортным ограничениям завершилось. 
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