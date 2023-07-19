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Экономика

Банк Кореи: Сокращение экспорта - глобальная тенденция

Write: 2023-07-21 11:11:07Update: 2023-07-21 11:11:51

Банк Кореи: Сокращение экспорта - глобальная тенденция

Photo : KBS News

Спад экспорта, наблюдаемый в последнее время, является глобальной тенденцией, вызванной ухудшением производственных показателей. Особенно явно подобная ситуация наблюдается в странах Азии, обладающих высокой зависимостью от китайского рынка продукции информационных технологий. Об этом говорится в опубликованном 21 июля докладе Банка Кореи, посвящённом особенностям экспортной отрасли и текущей экономической ситуации. Другими словами, нынешний спад объясняется слабым эффектом от восстановления экономической активности в Китае и ухудшением ситуации на глобальном рынке информационных технологий. В докладе отмечается, что ухудшение  показателей происходит главным образом за счёт полупроводников. Однако положительные тенденции имеются в сегменте автомобиле- и судостроения. Таким образом, автомобильный сектор сменил полупроводники в качестве ключевого экспортного направления. 
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