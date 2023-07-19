В РК активно внедряются цифровые технологии

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21 июля министерство планирования и финансов РК опубликовало стратегию активизации цифровых услуг в сферах логистики, торговли, финансов, безопасности, образования и административного управления. Соответствующие меры нацелены на укрепление конкурентоспособности и уровня комфорта жителей страны за счёт цифровых услуг во всех сферах, в том числе, в производстве. Так, в сфере логистики и транспорта будет поэтапно внедрена услуга предоставления подробной информации о местонахождении автобусов в режиме реального времени. В сфере финансов будут приняты меры по интеграции корейской системы оплаты через мобильные устройства ZeroPay в аналогичные сервисы Таиланда, Малайзии и Тайваня. Это повысит уровень удобств для туристов из стран Юго-Восточной Азии, посещающих РК. Цифровые технологии планируется широко применять также в сфере безопасности и на производстве.