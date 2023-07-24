В РК начинается сезон летних отпусков

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В РК объявлен период специальных мер контроля за автодорожным движением в отпускной сезон, который продлится с 25 июля по 15 августа. Об этом сообщили 23 июля в министерстве сухопутных территорий и транспорта. По данным Корейского транспортного института, ожидается, что в сутки по дорогам страны будут передвигаться в среднем более 4,5 млн человек. Это на 13,8% больше, чем в прошлом году. Наибольшая загруженность на дорогах ожидается с 29 июля по 1 августа. Это касается прежде всего восточного побережья, которое пользуется высоким спросом в сезон отпусков. Доля личных автомобилей составит 84,7% транспортных средств, которыми люди воспользуются в поездке. Далее следуют авиатранспорт – 6,6%, автобусы – 4,6%, железные дороги – 3,7%, морской транспорт – 0,5%. Планируется увеличить количество рейсов общественного транспорта. Между тем, 56,1% работающего населения отказались от летнего отпуска по экономическим причинам или пока не имеют планов на отпуск.