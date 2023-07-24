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В РК окончательно отменят карантинные меры

Write: 2023-07-24 11:15:47Update: 2023-07-24 11:17:12

В РК окончательно отменят карантинные меры

Photo : YONHAP News

В начале августа будут отменены оставшиеся карантинные меры, которые направлены на противодействие распространению коронавируса. Это обязательный масочный режим в медицинских учреждениях и бесплатное лечение заразившихся коронавирусом. Помимо этого, в государственных поликлиниках будут закрыты временные центры ПЦР-тестирования. Данные меры реализуются в рамках  второго этапа дорожной карты по снижению уровня опасности пандемии со второго до четвёртого. Таким образом, коронавирус попадёт в одну категорию с гриппом.  Система здравоохранения страны вернётся к допандемийному режиму работы. Это означает, что определённое количество больничных коек для заражённых выделяться не будет. При этом сохранится рекомендация соблюдать пятидневный карантин для заражённых. Между тем, в последние три недели фиксируется рост числа заражённых коронавирусом, гриппом и простудой. Это может внести коррективы в планы правительства. 
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