В РК окончательно отменят карантинные меры

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В начале августа будут отменены оставшиеся карантинные меры, которые направлены на противодействие распространению коронавируса. Это обязательный масочный режим в медицинских учреждениях и бесплатное лечение заразившихся коронавирусом. Помимо этого, в государственных поликлиниках будут закрыты временные центры ПЦР-тестирования. Данные меры реализуются в рамках второго этапа дорожной карты по снижению уровня опасности пандемии со второго до четвёртого. Таким образом, коронавирус попадёт в одну категорию с гриппом. Система здравоохранения страны вернётся к допандемийному режиму работы. Это означает, что определённое количество больничных коек для заражённых выделяться не будет. При этом сохранится рекомендация соблюдать пятидневный карантин для заражённых. Между тем, в последние три недели фиксируется рост числа заражённых коронавирусом, гриппом и простудой. Это может внести коррективы в планы правительства.