Численность вооружённых сил РК сокращается

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Южнокорейские вооружённые силы стремительно сокращаются. По данным Корейского института оборонного анализа (KIDA), опубликованным 23 июля, в прошлом году в их составе насчитывалось 480 тысяч военнослужащих. Численность вооружённых сил впервые составила менее полумиллиона человек. В 2002 году она составляла 690 тысяч человек, в 2018 году - 570 тысяч, в 2021 году - 510 тысяч. Среднесрочный план укрепления обороны страны, принятый в декабре прошлого года, предусматривает сохранение постоянной численности армии на уровне 500 тысяч человек. Однако при сохранении действующей системы призыва в течение последующих десяти лет численность вооружённых сил останется на уровне 470 тыс. человек, а после 2038 года не превысит 400 тысяч человек. Причём численность рядового состава может оказаться меньше офицерского. В качестве причины подобной ситуации называют низкую рождаемость. Эксперты считают, что для сохранения численности войск в 500 тысяч человек ежегодно нужно призывать на службу 220 тысяч человек. Таким образом, вооружённым силам страны в ближайшие 10 лет нужно принять серьёзные меры для реструктуризации армии в рамках подготовки к изменениям, вызванным демографическими факторами.