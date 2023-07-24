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Экономика

В Нью-Йорке прошла акция «Дорожная карта К-туризма»

Write: 2023-07-24 14:07:56Update: 2023-07-24 14:10:45

В Нью-Йорке прошла акция «Дорожная карта К-туризма»

Photo : YONHAP News

Министерство культуры, спорта и туризма РК провело в Нью-Йорке акцию  «Дорожная карта К-туризма». Она проводится в 15 городах мира с целью ознакомления местных жителей с культурой Кореи. Министерство и Национальная организация туризма Кореи поставили цель привлечь в этом году в РК не менее миллиона американских туристов. Для этого подготовлены различные мероприятия, призванные повысить привлекательность страны для туристов на волне популярности корейской культуры. Среди посетителей распространялась информация о туризме в РК, им предлагали примерить корейский традиционный костюм ханбок, были организованы консультации по корейской косметике, приготовлению блюд корейской кухни. В нью-йоркском отеле Lotte Palace состоялась бизнес-встреча по туристическим контентам. В ней приняли участие около двухсот представителей туристических компаний США и СМИ. Мероприятие «Дорожная карта К-туризма» посетили около ста тысяч человек. 
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