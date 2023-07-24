Подозрительные международные посылки не связаны с терроризмом

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679 подозрительных международных посылок, полученных с Тайваня в разных регионах страны, не связаны с терроризмом. Как сообщили 24 июля в канцелярии премьер-министра РК, ни в одной из них не выявлено никаких опасных для человека биологических, химических, радиоактивных и взрывчатых веществ. В большинстве из них находились бальзамы для губ или другие дешёвые косметические продукты, которые получатели не заказывали, а многие посылки оказались пустыми. Правительство продолжит сотрудничество с международными организациями, включая Интерпол, в расследовании инцидента с посылками. Не исключён новый вид мошенничества, когда продавцы на платформах онлайн-покупок отправляют людям не заказанные ими товары, незаконно получив их личную информацию. Этот тип мошенничества направлен на увеличение продаж и манипулирование рейтингами продавцов на сайтах интернет-магазинов. Власти призвали население проявлять бдительность в отношении подозрительных международных посылок. Поскольку они, по некоторым данным, поступают в РК через Тайвань из Китая, южнокорейская полиция обратилась за содействием к китайским коллегам.