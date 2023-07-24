Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Подозрительные международные посылки не связаны с терроризмом

Write: 2023-07-24 14:27:38Update: 2023-07-24 17:12:35

Подозрительные международные посылки не связаны с терроризмом

Photo : YONHAP News

679 подозрительных международных посылок, полученных с Тайваня в разных регионах страны, не связаны с терроризмом. Как сообщили 24 июля в канцелярии премьер-министра РК, ни в одной из них не выявлено никаких опасных для человека биологических, химических, радиоактивных и взрывчатых веществ. В большинстве из них находились бальзамы для губ или другие дешёвые косметические продукты, которые получатели не заказывали, а многие посылки оказались пустыми. Правительство продолжит сотрудничество с международными организациями, включая Интерпол, в расследовании инцидента с посылками. Не исключён новый вид мошенничества, когда продавцы на платформах онлайн-покупок отправляют людям не заказанные ими товары, незаконно получив  их личную информацию. Этот тип мошенничества направлен на увеличение продаж и манипулирование рейтингами продавцов на сайтах интернет-магазинов. Власти призвали население проявлять бдительность в отношении подозрительных международных посылок. Поскольку они, по некоторым данным, поступают в РК через Тайвань из Китая, южнокорейская полиция обратилась за содействием к китайским коллегам. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >