Оборонная отрасль РК развивается

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В условиях нестабильности в мировой экономике, есть отрасли, в которых ситуация складывается весьма успешно, и у которых есть благоприятные перспективы. Это, в частности, оборонная промышленность. Недавно в Польшу прибыли первые два из 48-ми истребителей FA-50GF южнокорейского производства, контракт на поставку которых был заключён в сентябре прошлого года. В ближайшее время начнутся поставки самоходных артиллерийских установок К9, танков К2 и реактивных систем залпового огня «Чхонму». Одним из главных факторов конкурентоспособности страны является быстрота поставок при разумной цене. Ожидается, что экспорт южнокорейских вооружений продолжит рост, поскольку в странах Европы есть спрос. До недавнего времени среднегодовой экспорт южнокорейской оборонной продукции составлял 3 млрд долларов. В прошлом году он резко вырос до 17 млрд 300 млн долларов. Интерес к сотрудничеству с РК в сфере оборонной промышленности проявили Эстония и Румыния, ожидается заключение контрактов с Чехией и Венгрией. В ходе недавнего саммита НАТО в Вильнюсе в качестве минимального размера военных расходов был определён показатель в 2% валового внутреннего продукта. В этой связи крупнейшие страны Европы могут стать покупателями южнокорейских вооружений. То есть, те страны, которые прежде продавали оружие Сеулу, теперь станут его покупателями. Необходимо учитывать, что продажа оружия всегда сопровождается дополнительными долгосрочными контрактами на обслуживание и модернизацию техники. Это означает, что цель, поставленная правительством РК, к 2027 году вывести страну в четвёрку крупнейших в мире поставщиков оружия, может быть успешно выполнена.