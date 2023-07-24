Северная Корея запустила две БРМД в Восточное море

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В ночь с 24 на 25 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности (БРМД) в направлении Восточного моря. По данным представителя Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ), запуски были произведены 24 июля в 23:55 и в полночь 25 июля из района Пхеньяна. Дальность полёта обеих ракет составила примерно 400 км. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности вместе с американскими коллегами, внимательно следя за передвижениями северокорейских войск и собирая дополнительную информацию о пусках, включая тип ракет и другие характеристики. Очередные ракетные пуски являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, угрожая стабильности в регионе. 19 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря, а 22 июля - несколько крылатых ракет в направлении Жёлтого моря. Эксперты полагают, что последние запуски баллистических ракет являются реакцией Пхеньяна на прибытие 24 июля американской атомной подводной лодки Annapolis на базу военно-морских сил РК на острове Чечжудо.