Рост экономики во втором квартале составил 0,6%

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Во втором квартале этого года рост экономики РК составил 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщили 25 июля в Банке Кореи. Положительный рост сохраняется два квартала подряд. В годовом исчислении экономический рост составил 0,9%. По данным банка, в первом квартале потребление в частном секторе снизилось на 0,1%. При этом инвестиции в исследования и разработки выросли на 0,4%, а экспорт сократился на 1,8% из-за низкого спроса на нефтепродукты и транспортные услуги. Импорт снизился на 4,2% из-за сокращения ввоза сырой нефти и природного газа. Инвестиции в производственные мощности сократились на 0,3%. Объём промышленного производства увеличился на 2,8%, производство продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства возросло на 5,5%, но производство в строительной отрасли сократилось на 3,4%. Отечественная экономика столкнулась с растущей неопределённостью как внутри страны, так и за рубежом на фоне опасений, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики в крупных странах, включая США, может спровоцировать глобальный экономический спад. Ранее Банк Кореи сократил прогноз роста экономики на этот год с 1,6% до 1,4%. Для того, чтобы достичь прогнозируемого роста, экономика должна вырасти в третьем и четвёртом кварталах примерно на 0,7%.