Photo : YONHAP News

Дебютная сольная композиция Чон Гука из группы BTS под названием Seven возглавила чарт синглов Billboard HOT 100. Это второй случай, когда соло-певец К-РОР достиг такого результата. Первым стал успех Чи Мина, чья песня Like Crazy из альбома Face заняла в апреле этого года первое место в чарте. Чон Гук - шестой участник группы BTS, дебютировавший в качестве солиста, после J-Hope, Чина, RM, Чи Мина и Suga. Ранее шесть песен BTS - Dynamite, Savage Love, Life Goes On, Butter, Permission to Dance и My Universe - попали в топ Billboard Hot 100.