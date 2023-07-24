Занятость среди пожилых корейцев продолжает расти

Уровень занятости среди южнокорейцев в возрасте от 55 до 79 лет достиг в мае этого года максимальной отметки в 58,9%, увеличившись на 0,8% в годовом исчислении. Об этом сообщили 25 июля в Национальном статистическом управлении. Нынешний показатель на 5,8% выше, чем в 2013 году. Численность занятых представителей указанной возрастной категории выросла на 349 тысяч человек, составив 9 млн 120 тыс. человек. 13,1% из них заняты в сельском хозяйстве, 11,9% - в сфере здравоохранения и социального обеспечения, 11,8% - в промышленном производстве. 68,5% респондентов указали, что хотели бы продолжить работу. Главной причиной продолжения трудовой деятельности, несмотря на преклонный возраст, 55,8% работающих пожилых южнокорейцев назвали необходимость зарабатывать на жизнь. Это на 1,3% меньше, чем год назад. 35,6% работают ради удовольствия.