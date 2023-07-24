В РК ощущается нехватка медперсонала

В 2021 году каждый южнокореец обратился за медицинской помощью 15,7 раза. Это максимальный показатель среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),- сообщили 25 июля в министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Средний показатель по ОЭСР составил 5,9 раза. Средняя длительность стационарного лечения составила в РК 18,5 дней. Это второй показатель после Японии (27,5). Средняя отметка среди стран ОЭСР – 8,1 дня. Несмотря на высокое качество медицинских услуг, в РК ощущается недостаток медперсонала. На тысячу человек населения приходятся 2,6 врача, в то время как средний показатель по ОЭСР составляет 3,7 врача. Наилучшая ситуация в Австрии – 5,4, в Норвегии – 5,2, Германии – 4,5. Кроме того, в РК на тысячу человек населения приходятся лишь 4,6 медсестры. Это в два раза меньше среднего показателя по ОЭСР.