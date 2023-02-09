Ли Сан Мин остался на посту министра госуправления и безопасности

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25 июля Конституционный суд РК отклонил иск Национального собрания об отстранении Ли Сан Мина от должности министра государственного управления и безопасности. Тем самым с него снята ответственность за трагедию в сеульском районе Итхэвон 29 октября прошлого года. Тогда в результате возникшей давки погибли 159 человек. После рассмотрения обстоятельств дела, продолжавшегося 167 дней, все девять членов Конституционного суда проголосовали против отставки Ли Сан Мина. В результате он вернулся к исполнению своих должностных обязанностей, приостановленному 8 февраля. Основное внимание при рассмотрении дела было уделено тому, в какой мере Ли Сан Мин обеспечивал общественную безопасность, почему трагедия стала возможной, и насколько быстрой была работа по ликвидации её последствий. Конституционный суд провёл четыре раунда публичных слушаний, собрав показания сотрудников министерства государственного управления и безопасности, администрации столичного административного округа Ёнсан-гу, полиции, свидетелей трагедии и членов семей погибших.