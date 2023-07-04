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Международный валютный Фонд (МВФ) понизил прогноз роста южнокорейской экономики в 2023 году с 1,5% до 1,4%, объяснив данное решение наличием серьёзных проблем в мировой экономике. Оценка МВФ теперь совпадает с прогнозами Банка Кореи и правительства РК. На прошлой неделе Азиатский банк развития понизил прогноз роста южнокорейской экономики на этот год до 1,3%. МВФ сохранил прогноз экономического роста РК на 2024 год на уровне 2,4%. Прогноз для экономик большинства стран на текущий год улучшен, в связи с чем ожидаемый рост мировой экономики составляет 3%, что на 0,2% выше предыдущего прогноза. Корректировка вызвана восстановлением сферы услуг после отмены карантинных ограничений, а также ослаблением опасений по поводу кризиса в банковском секторе. РК сталкивается с экономической неопределённостью как внутри страны, так и за рубежом, включая глобальные меры по ужесточению денежно-кредитной политики и сокращение экспорта. Реальный валовой внутренний продукт РК - ключевой показатель экономического роста - увеличился во втором квартале на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Ускорение темпов роста произошло за счёт более быстрого падения импорта по сравнению с экспортом. Экспорт снизился на 1,8% за счёт сокращение поставок нефтепродуктов. Импорт сократился на 4,2% из-за уменьшения закупок сырой нефти и природного газа.