Президент РК встретился с главами Люксембурга и Новой Зеландии

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25 июля президент РК Юн Сок Ёль встретился в Сеуле с лидерами Люксембурга и Новой Зеландии. Они прибыли в РК для участия в мероприятиях, посвящённых 70-летию заключения перемирия в Корейской войне. В ходе переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем южнокорейский лидер выразил искреннюю благодарность его стране за помощь в защите свободы и демократии на юге Корейского полуострова 70 лет назад. Лидеры двух стран обсуждали вопросы расширения торговли и инвестиций, а также сотрудничества в космосе. Юн Сок Ёль приветствовал открытие посольства Люксембурга в РК, выразив надежду на дальнейшее укрепление двухсторонних отношений. В тот же день состоялась встреча южнокорейского президента с генерал-губернатором Новой Зеландии Синди Киро. Достигнута договорённость развивать обмены в интересах будущих поколений. Акцент было решено сделать на туризм, культуру и гражданские обмены.