В РК улучшаются потребительские настроения

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Июльский индекс потребительских настроений в РК составил 103,2 пункта, что на 2,5 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Показатель выше ста пунктов указывает на преобладание оптимистических настроений над пессимистическими. Как сообщили в Банке Кореи, рост индекса продолжается на протяжении пяти последних месяцев, а с июня он превышает сто пунктов. Эксперты связывают текущие тенденции с замедлением роста цен, ожиданием восстановления потребительского спроса и улучшения ситуации с экспортом. Ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в июле 3,3%. Это на 0,2% ниже июньского показателя. Уровень восприятия инфляции, отражающий отношение граждан к росту потребительских цен в течение года, понизился на 0,3% до 4,3%. В ближайший год среди основных статей роста цен названы коммунальные услуги, продукты растительного и животного происхождения, морепродукты и персональные услуги.