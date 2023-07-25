Мобильность населения РК снизилась на 3,6%

По данным Национального статистического управления, опубликованным 26 июля, во втором квартале место жительства сменили 1 млн 426 тыс. южнокорейцев. Это на 3,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Нынешний показатель является самым низким для второго квартала с 1974 года. Коэффициент мобильности – число переселяющихся в расчёте на 100 человек населения - составил 11,2, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. Данный показатель также является самым низким с 2000 года, когда начался сбор соответствующей статистики. В июне место жительства сменили 473 тыс. человек, что на 0,8% меньше, чем в июне прошлого года. Это также минимальная отметка с 1974 года. По мнению экспертов, мобильность населения сокращается в связи с процессом старения общества и уменьшения численности молодёжи. Чистый отток населения из Сеула составил во втором квартале 10.950 человек, а из второго по величине города страны Пусана – 3.842 человека. При этом прирост населения зафиксирован в восьми городах и провинциях страны. В провинции Кёнгидо население увеличилось почти на 15 тысяч человек.