В РК дожди сменила летняя жара

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Сезон муссонных дождей, который длился около месяца, завершился. На острове Чечжудо дожди прекратились 25 июля, а в центральных и южных регионах страны – на следующий день. Общий объём осадков составил 641,1 мм. Это в два раза больше, чем обычно. Кроме того, показатель является максимальным с 1973 года, когда начался сбор соответствующей статистики. По длительности нынешний сезон дождей стал вторым. В большинстве регионов страны зафиксирован рекордный объём осадков. Исключением стали провинции Канвондо и Чечжудо, а также столичный регион, включающий провинцию Кёнгидо, города Сеул и Инчхон. Дожди нанесли большой ущерб экономике страны. Около 20 тысяч человек были эвакуированы, более полутора тысяч из них до сих пор находятся в пунктах временного размещения. 50 человек погибли или числятся пропавшими без вести. Между тем, с 26 июля в страну вернулась летняя жара. В большинстве регионов средняя ощущаемая температура составит днём +33°С. Кроме того, ожидаются кратковременные осадки объёмом от 30 до 60 мм, сопровождаемые грозами. По крайней мере до начала следующей недели сохранится душная погода, продолжатся тропические ночи, когда температура воздуха не опускается ниже +25°С с 18:00 до 9:00 следующего дня.