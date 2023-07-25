Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

РК надеется на помощь РФ и КНР в поддержании мира

Write: 2023-07-26 14:51:17Update: 2023-07-26 15:01:42

РК надеется на помощь РФ и КНР в поддержании мира

Photo : YONHAP News

Правительство РК выражает надежду на то, что контакты России и Китая с Северной Кореей внесут вклад в поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове. Об этом заявил 25 июля журналистам представитель МИД РК, комментируя визит китайской и российской делегаций в Пхеньян. Он отметил, что в Сеуле «внимательно наблюдают» за ситуацией на Корейском полуострове, включая контакты Пхеньяна и Пекина. Правительство РК надеется на то, что Пекин сыграет конструктивную роль в сохранении мира на Корейском полуострове. Ранее сообщалось, что в Пхеньян прибыли делегации Китая во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунжчуном и России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. КНДР принимает иностранные делегации впервые после закрытия границ в 2020 году в связи с распространением пандемии коронавируса.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >