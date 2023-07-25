Минтруда РК проверяет жилищные условия иностранных рабочих

Министерство труда и занятости РК проводит проверку жилищных условий иностранцев, работающих в сфере сельского хозяйства. Данная отрасль испытывает острую нехватку рабочих рук, и эта проблема решается за счёт массового привлечения иностранцев. Однако по вине работодателя они часто размещаются в малопригодных для жилья контейнерах и временных постройках. С 26 июля по 31 августа министерство будет принимать добровольные заявления от работодателей об условиях проживания рабочих. Целью проверки является выявление случаев, когда работодатель получает разрешение на найм иностранцев при условии предоставления хорошего жилья, но данное условие не выполняет. Если работодатель добровольно сообщит об этом, ему даётся срок до конца года на исправление ситуации. Проверки будут проводиться с начала сентября до конца года. Министерство проверит жилищные условия рабочих в 4.600 хозяйствах, получивших разрешение на найм иностранцев.