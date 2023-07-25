Космическая отрасль РК получит дальнейшее развитие

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27 июля министерство науки и информационно-коммуникационных технологий обнародовало базовые направления развитию аэрокосмической отрасли. Они предусматривают, в частности, создание управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Руководство государственным комитетом по развитию космоса перейдёт от премьер-министра к президенту страны, а новое управление по аэронавтике и исследованию космического пространства будет выполнять контрольные функции. Как пояснили в министерстве, в составе управления будут отделы разработки ракет-носителей, исследований космического пространства, искусственных спутников, новых технологий аэронавтики, управления аэрокосмической отраслью, коммерческой деятельности и международного сотрудничества. Таким образом, новое управление объединит решение задач, которые сегодня распределены между министерством промышленности, торговли и энергетики, министерством науки и информационно-коммуникационных технологий и Корейским институтом оценки промышленных технологий. При этом космическая политика и проекты военного назначения останутся в ведении Корейского агентства оборонного развития, а вопросы безопасности аэронавтики - в юрисдикции министерства сухопутных территорий и транспорта. Между всеми ведомствами будет организовано тесное сотрудничество.