Лидер КНДР встретился с министром обороны России

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26 июля лидер КНДР Ким Чон Ын встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, находящимся с визитом в Пхеньяне. Как сообщило агентство ЦТАК, участники встречи обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности. Данная встреча послужила поводом для повышения уровня стратегических отношений двух стран в соответствии с требованиями нового времени, а также дальнейшего углубления сотрудничества в сферах обороны и безопасности. Глава российского оборонного ведомства передал Ким Чон Ыну личное послание президента России Владимира Путина. Северокорейский лидер выразил благодарность за переданное послание,- пишет ЦТАК. Ранее в тот же день состоялась встреча Сергея Шойгу с министром обороны КНДР Ким Сун Намом, в ходе которой достигнута договорённость укреплять российско-северокорейские военные связи. Шойгу отметил, что КНДР - важный партнёр России, поскольку у двух стран общая граница и богатая история сотрудничества. Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в Пхеньян 25 июля для участия в торжествах, посвящённых 70-летию заключения перемирия в Корейской войне.