Население РК сокращается два года подряд

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Общая численность населения РК сокращается второй год подряд из-за критически низкой рождаемости. Одновременно увеличивается численность пожилых жителей страны. Как сообщили 27 июля в Национальном статистическом управлении, общая численность населения РК составила в конце ноября прошлого года 51 млн 690 тыс. человек. Это на 46 тыс. человек или 0,1% меньше, чем в 2021 году, когда сокращение населения было отмечено впервые с 1949 года. Общая численность жителей страны рассчитывается на основе данных о рождаемости и смертности, а также перемещений через границу иностранцев, проживающих в РК более трёх месяцев. Число иностранцев составило в прошлом году 1 млн 750 тыс. человек. Это 3,4% всего населения. Население трудоспособного возраста от 15 до 64 лет составило 36 млн 690 тыс. человек, что составляет 71% общего числа жителей страны. Доля южнокорейцев в возрасте 65 лет и старше превысила 18% населения. Это почти на 7% больше, чем в 2010 году. Одновременно количество детей младше 14 лет сократилось за год на 3,7%, составив 5 млн 860 тыс. человек. Индекс старения общества, выражаемый в численности пожилого населения на 100 детей и подростков до 14 лет, составил 156 человек. В 2016 году он составлял 100 человек. Эксперты прогнозируют, что к 2070 году население страны сократится до 38 млн человек. Это 70% нынешнего показателя.