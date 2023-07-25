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Политика

Азиатско-Тихоокеанское партнёрство развивает сотрудничество с ЕС

Write: 2023-07-27 16:39:25Update: 2023-07-27 16:45:11

Азиатско-Тихоокеанское партнёрство развивает сотрудничество с ЕС

Photo : YONHAP News

Представители стран Азиатско-Тихоокеанского партнёрства НАТО, в число которых входят РК, Япония, Австралия и Новая Зеландия, обсудили международную обстановку и сотрудничество с Евросоюзом. 26 июля в Канберре замминистра иностранных РК Чан Хо Чжин провёл переговоры с помощником заместителя министра иностранных дел и торговли Новой Зеландии Беном Кином, заместителем министра иностранных дел и торговли Австралии Дженн Адамс, генеральным секретарём Европейской службы внешних действий Стефано Санино и заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Чан Хо Чжин познакомил собеседников с ходом реализации Индо-Тихоокеанской стратегии РК, представленной в декабре прошлого года. Участники встречи обсудили ситуацию в регионе, отметив важность диалога со странами Европы с учётом общих вызовов безопасности. Это была вторая встреча сторон, первая состоялась в январе текущего года. 
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