В июне в РК выросли производство, потребление и инвестиции

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Несмотря на экономический спад, объём промышленного производства, потребление и инвестиции в июне в РК увеличились. По данным Национального статистического управления, опубликованным 28 июля, объём промышленного производства вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост данного показателя сохраняется второй месяц подряд. Производство полупроводников увеличилось на 3,6%, а запасы сократились на 12,3%, что связано с увеличением экспорта. Производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях снизилось на 1% из-за сокращения производства автомобилей на 12,9%. Производство в сфере услуг увеличилось на 0,5%. Розничные продажи, отражающие ситуацию на потребительском рынке, выросли на 1%. Это связано с ростом продаж товаров длительного пользования. В частности, продажи экологически чистых автомобилей увеличились на 4,7%. Инвестиции в производственные мощности увеличились на 0,2%.