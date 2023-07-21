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Экономика

В июне в РК выросли производство, потребление и инвестиции

Write: 2023-07-28 10:22:46Update: 2023-07-28 10:25:35

В июне в РК выросли производство, потребление и инвестиции

Photo : YONHAP News

Несмотря на экономический спад, объём промышленного производства, потребление и инвестиции в июне в РК увеличились. По данным Национального статистического управления, опубликованным 28 июля, объём  промышленного производства вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост данного показателя сохраняется второй месяц подряд. Производство полупроводников увеличилось на 3,6%, а запасы сократились на 12,3%, что связано с увеличением экспорта. Производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях снизилось на 1% из-за сокращения производства автомобилей на 12,9%. Производство в сфере услуг увеличилось на 0,5%. Розничные продажи, отражающие ситуацию на потребительском рынке, выросли на 1%. Это связано с ростом продаж товаров длительного пользования. В частности, продажи экологически чистых автомобилей увеличились на 4,7%.  Инвестиции в производственные мощности увеличились на 0,2%. 
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