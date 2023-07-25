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Политика

Юн Сок Ёль: РК существует благодаря жертвам военнослужащих ООН

Write: 2023-07-28 10:46:49Update: 2023-07-28 10:47:32

Юн Сок Ёль: РК существует благодаря жертвам военнослужащих ООН

Photo : YONHAP News

Нынешняя РК существует благодаря жертвам военнослужащих из разных стран, сражавшихся в Корейской войне в составе сил ООН. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на церемонии по случаю 70-й годовщины заключения перемирия в Корейской войне, которая состоялась 27 июля в Пусанском киноцентре.  Он пообещал никогда не забывать о том, что 22 страны направили на Корейский полуостров в общей сложности 1 млн 950 тысяч солдат, сражавшихся под флагом ООН.  Военнослужащие ООН, отдавшие все силы для защиты свободы РК - настоящие герои,- отметил Юн Сок Ёль. Он напомнил, что командование сил ООН и сегодня играет важную роль в обеспечении защиты мира и демократии. На церемонии присутствовали около трёх тысяч человек, в том числе, 62 ветерана Корейской войны, прибывших из-за рубежа. Ранее в тот же день глава государства посетил Мемориальное кладбище ООН в Пусане, чтобы почтить память павших солдат. 
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