Президент РК посетил рыбный рынок в Пусане

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27 июля президент РК Юн Сок Ёль побывал на рыбном рынке «Чагальчхи», где побеседовал с рыбаками и продавцами морепродуктов. Обсуждались, в частности, опасения по поводу отрицательного влияния на экологию загрязнённой воды с АЭС «Фукусима». Глава государства отметил, что «разумный корейский народ не дрогнет перед различными выдумками». Таким образом он прокомментировал высказывания оппозиции по поводу безопасности южнокорейских морепродуктов. Работники рыболовной отрасли выразили озабоченность по поводу односторонних высказываний политиков, не имеющих под собой научного обоснования. В целях стимулирования потребления морепродуктов президент дал указание министру морского и рыбного хозяйства ввести до конца года скидки на морепродукты на традиционных рынках, которые обычно действуют только во время праздников.