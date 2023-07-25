Президент России направил телеграмму лидеру КНДР

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму на имя северокорейского лидера Ким Чон Ына, поздравив его с 70-летием заключения перемирия в Корейской войне. Как отмечается в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, в ходе «жестоких сражений 1950-1953 годов» воины Корейской народной армии «отстояли свободу и независимость родины». «Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие». Этот «исторический опыт боевого братства имеет непреходящую ценность». «Перед лицом современных угроз и вызовов особенно важно оберегать и приумножать славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки»,- говорится в телеграмме. «Твёрдая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчёркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств», - говорится в телеграмме российского президента.