Сеул заявил протест Токио по поводу притязаний на острова Токто

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28 июля советник-посланник по политическим вопросам посольства Японии в Сеуле Мондо Ямамото был вызван в МИД РК. Директор департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД РК Со Мин Чжун передала ему позицию южнокорейского правительства по поводу содержания «Белой книги по обороне» за 2023 год. На заседании кабинета министров Японии, прошедшем ранее в тот же день под председательством премьер-министра Фумио Кисиды, была утверждена «Белая книга по обороне» за 2023 год. В ней острова Токто в Восточном море упомянуты как «спорные территории». Токио предъявляет притязания на южнокорейские острова в официальных документах минобороны с 2005 года, что вызывает резкую реакцию официального Сеула. Одновременно в документе дана положительная оценка сотрудничеству двух стран в сфере безопасности и выражено стремление продолжать тесный диалог. Северная Корея охарактеризована как «серьёзная и неминуемая угроза», а укрепляющееся военное сотрудничество между Китаем и Россией – как «фактор обеспокоенности».