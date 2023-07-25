В аэропорту Инчхон заработал сервис Smart Pass

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28 июля во втором терминале международного аэропорта Инчхон заработал сервис Smartpass, который позволяет пассажирам, вылетающим из страны, не предъявлять паспорт и посадочный талон. Личность человека идентифицируется при помощи технологии распознавания лица. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно предварительно зарегистрировать всю необходимую информацию в специальном приложении Incheon Airport Smartpass или в киоске в аэропорту за 30 минут до пользования услугой. Регистрация действует в течение пяти лет, и для тех, кто зарегистрирован, выделены отдельные выходы в зал вылета. Необходимым оборудованием оснащены 16 выходов на посадку. На начальном этапе сервис доступен для пассажиров шести авиакомпаний - Korean Air, Asiana Airlines, Jeju Air, Jin Air, T'way Air и Delta Air Lines. До апреля 2025 года к нему должны присоединиться все авиакомпании, работающие в аэропорту Инчхон.