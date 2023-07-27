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В РК растёт число несчастных случаев, связанных с жарой. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, в период с 26 по 28 июля 178 жителей разных регионов страны обратились в медицинские учреждения с жалобами на недомогание, вызванное сильной жарой. С 20 мая, когда начала действовать система контроля, число пострадавших от жары составило 938 человек. В минувшие выходные зафиксированы по меньшей мере 17 случаев гибели людей, связанных с жарой. Это главным образом пожилые сельские жители, которые в жаркое время дня работали в поле. В провинции Кёнсан-Пукто умерли семь человек. Пять человек утонули во время купания в водоёмах. 30 июля в Сеуле в одном из районов без электричества остались 1.710 квартир из-за перегрузки энергосистемы. Аналогичные ситуации наблюдались в Ёнине провинции Кёнгидо и других регионах. Метеорологи ожидают, что в ближайшее время сильная жара выше +33°С сохранится на всей территории страны.