Лидер КНДР встретился с делегацией Китая

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28 июля лидер КНДР Ким Чон Ын встретился в Пхеньяне с делегацией Китая во главе с членом Политбюро ЦК КПК, заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. Делегация прибыла в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне. Как сообщило агентство ЦТАК, участники встречи подтвердили приверженность дальнейшему укреплению северокорейско-китайских отношений. Ким Чон Ын выразил благодарность Китаю за помощь, оказанную его стране во время Корейской войны. Он сказал, что Северная Корея всегда будет помнить вклад, сделанный Китаем в «самый трудный период истории страны». Представители двух стран подтвердили готовность справиться со «сложной международной ситуацией»,- говорится в сообщении. Ким Чон Ын поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за личное послание, содержание которого в сообщении ЦТАК не разглашается. Между тем, как сообщила китайская газета «Жэньминь жибао», Си Цзиньпин обещал укреплять отношения между Пекином и Пхеньяном независимо от изменений в международной обстановке. После встречи Ким Чон Ын устроил приём для делегации Китая, который, как сообщает ЦТАК, «прошёл в дружеской атмосфере».