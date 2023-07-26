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Политика

Президент РК распорядился проверить безопасность подземных парковок

Write: 2023-07-31 15:40:37Update: 2023-07-31 15:46:29

Президент РК распорядился проверить безопасность подземных парковок

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль поручил министру сухопутных территорий и транспорта Вон Хи Рёну провести проверку качества подземных парковок в жилых комплексах. Выступая 31 июля на встрече с руководителями своей администрации, глава государства напомнил, что при строительстве парковок в ряде многоквартирных домов использовалось недостаточное количество арматурных стержней. Данный дефект обнаружен на парковках в 15 многоэтажных жилых домах, построенных Корейской земельной и жилищной корпорацией. В апреле этого года недостаточное количество арматурных стержней стало причиной обрушения двух этажей строящейся подземной автостоянки в районе Комдан-дон города Инчхона. Министр Вон Хи Рён обещал провести срочные работы по устранению дефектов в случае их обнаружения, а также подвергнуть наказанию ответственных за проектирование и строительство данных объектов. 
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